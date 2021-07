Suspeito de homicídio é capturado em Angra dos Reis

Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 16:21 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, na quarta-feira (14), um homem em cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de homicídio.

Segundo as investigações, o caso aconteceu no dia 29 de junho deste ano, no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis. Marcelo Marques da Silva foi atingido por tiros após uma discussão banal e morreu no local.

Com base em informações do setor de inteligência da 166ª DP, os agentes realizaram diligências e localizaram o autor escondido em uma casa.

Após receber voz de prisão, o acusado foi encaminhado para a unidade policial e, em seguida, para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.