Suspeito de homicídio é detido por policiais civis em Três Rios

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 16:28 horas

Três Rios – Um homem suspeito de homicídio foi preso por policiais civis da 108ª DP (Três Rios), nesta quinta-feira (18). Ele foi capturado após trabalho de inteligência e monitoramento da distrital.

De acordo com os agentes, o suspeito teria participado da morte de Sidiney do Nascimento Valentim, em 20 de janeiro deste ano, no município de Três Rios. A vítima foi agredida com barras de ferro, pedaços de pau e pedra por três homens. Depois, foi jogada no rio Paraíba do Sul, agarrada a galhos. O corpo foi encontrado dois dias depois.

Os agentes identificaram os três que estariam envolvidos no fato e o veículo utilizado no crime. Os dois primeiros suspeitos foram presos pela equipe no dia 12 de maio, mesma data em que o automóvel foi apreendido.