Suspeito de homicídio é preso com pistola em Três Rios

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 13:20 horas

Três Rios – Após um trabalho do setor de Inteligência do 38º Batalhão, coordenados pelo comandante da unidade, tenente- coronel Júlio César, foi preso um jovem de 24 anos, pelo crime de homicídio que ocorreu em agosto deste ano em Três Rios. Ele portava uma pistola de calibre 9 milímetros, dois carregadores com 36 munições, quando foi localizado na Rua Iraci Braga, no bairro Cidade Nova, naquele município.

Os agentes apreenderam ainda, dois celulares e uma determinada quantidade em dinheiro. O jovem foi levado para a 108ª DP (Três Rios).