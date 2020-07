Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 07:52 horas

Volta Redonda – Agentes da Polícia Civil, coordenados pelo delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Victor Tuttman, cumpriram na manhã desta sexta-feira (24), mandando de prisão de um homem, suspeito de envolvimento na morte de Renan Santos Ferreira, em Volta Redonda.

De acordo com os agentes, o suspeito foi preso no bairro Belmonte. A idade do suspeito não foi divulgada.