Suspeito de homicídio é preso menos de 24 horas após o crime em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 19:44 horas

Jovem de 21 anos foi encontrado em casa na mesma rua onde o assassinato de Paulo César dos Santos Bezerra foi praticado; vítima tinha 65 anos

Barra Mansa – Um jovem de 21 anos foi preso na tarde desta terça-feira (25), sob suspeita de ser o autor do homicídio ocorrido na noite do dia anterior, no bairro Vila Independência, em Barra Mansa. O homem foi preso em uma casa na Rua Enezir José Gonçalves, mesma via onde o crime foi praticado. A vítima é Paulo César dos Santos Bezerra, de 65 anos. O corpo foi encontrado nesta terça.

A prisão foi feita por policiais militares que receberam uma denúncia anônima sobre o paradeiro do suspeito do assassinato, que é morador do bairro Roselândia. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas por ter um mandado de prisão em aberto, o jovem foi levado para a delegacia da cidade (90ª DP), onde ficou preso. De acordo com a polícia, ele nega participação no homicídio de Paulo César.

O suspeito já possui anotações criminais por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Agora, policiais civis vão investigar a motivação do crime.

A morte de Paulo César é o segundo homicídio em Barra Mansa em menos de 24 horas. O outro caso foi registrado no bairro Siderlândia, na Avenida Ministro Amaral Peixoto, e teve como vítima Ladislau Rocha, de 59 anos. A autoria deste homicídio segue sendo investigada.