Suspeito de homicídio está internado sob custódia da PM em hospital de Porto Real

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 07:44 horas

Porto Real – Continua internado desde sábado (25), sob a escolta da PM, no Hospital Municipal São Francisco de Assis, um homem de 33 anos. Ele é suspeito de matar Willians Fontoura Meneses, de 42 anos, no mesmo dia, após trocar tiros com a vítima, segundo a polícia.

O tiroteio foi na Rua 22, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito também foi baleado nas nádegas e mentiu ao ser internado no hospital. Pela versão policial, ele alegou ter sido vítima de tentativa de homicídio no bairro Freitas Soares.