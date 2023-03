Suspeito de importunação sexual é detido em ônibus no Retiro, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 15:48 horas

Vítima acusou homem de ter passado a mão nela durante o trajeto do transporte público; ele foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher



Volta Redonda – Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda prenderam na tarde de segunda-feira (20), um homem suspeito de importunação sexual em um ônibus do Tarifa Zero na altura da Rua Campos, no bairro Retiro. O flagrante ocorreu após uma mulher acusá-lo de ter passado a mão nela durante o trajeto.

Outras duas mulheres testemunharam contra o suspeito, sendo que uma delas contou que já havia sido molestada pelo mesmo homem em dia anterior. O homem negou as acusações, mas foi levado para a 93ª DP, onde foi indiciado e preso por importunação sexual na

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Mais segurança no Tarifa Zero

Desde a semana passada, agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) estão atuando embarcados em dois ônibus do Tarifa Zero, durante o percurso do transporte público urbano. A decisão foi tomada pelo secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, após denúncias sobre o uso indevido por parte de passageiros. A medida é por tempo indeterminado.

“O objetivo da presença do guarda municipal no ônibus do Tarifa Zero é garantir um percurso seguro, para que a população possa usar para o fim ao qual se destina. Vamos intensificar ainda mais a fiscalização, para que não ocorra nenhum tipo de ação contrária ao que a população espera. A permanência não tem data para encerrar”, frisou o secretário.