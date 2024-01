Suspeito de integrar milícia é preso pela PRF

Seropédica – Um homem, suspeito de integrar uma milícia privada, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite de domingo (28), em Seropédica, na Baixada Fluminense. Ele conduzia um carro roubado e portava de arma de fogo sem numeração. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio qualificado.

Durante patrulhamento ostensivo na rodovia federal (BR-465), agentes do Núcleo de Operações Especiais da PRF abordaram um veículo que se deslocava pela via em alta velocidade. Realizada a identificação veicular através dos sistemas informatizados da PRF, foi constatado que o automóvel em questão era roubado, e que o suspeito possuía mandado de prisão por homicídio qualificado.

No interior do carro, foi encontrada uma pistola glock 9mm com numeração suprimida e diversas munições.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.