Suspeito de latrocínio é preso em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 17:03 horas

De acordo com a Polícia Civil, um homem , de 59 anos, teria roubado e matado um idoso com golpes de ferro na cabeça

Paraíba do Sul – A Polícia Civil prendeu neste sábado (04), um homem, de 59 anos, suspeito de latrocínio (roubo seguido de morte) contra um idoso, em Paraíba do Sul. A prisão ocorreu na Rua Ocacir Medeiros, no bairro Liberdade.

Segundo a Polícia Civil, José Joaquim, de 79 anos, foi encontrado morto no quintal de casa, na última quinta-feira (02), o portão do imóvel estava trancado, mas a vítima estava sem as chaves da casa e sem a quantia de R$ 2 mil, que sacou dois dias antes do crime.

As investigações apontaram que o crime teria sido cometido por um homem, colega do idoso, que mora há poucos metros da casa de José Joaquim. Ainda segundo as investigações, não havia vestígios de uma rota de fuga do autor do crime no quintal das casas vizinhas, também não havia sinais de arrombamento na residência da vítima e não era possível entrar sem que o portão fosse arrombado.

A hipótese levantada pela equipe policial era de que o autor sabia que o idoso morava sozinho, que recebia o salário no início do mês e sacava todo o valor. Então foi até a casa do idoso e o matou com um golpe na cabeça com uma barra de ferro, pegou sua carteira com o dinheiro e as chaves.