Suspeito de latrocínio é preso pela Polícia Civil em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de abril de 2023, 16:55 horas

Crime ocorreu há 15 dias, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa; suspeito era primo da vítima

Barra Mansa – Policiais civis da 90ª DP prenderam no início da tarde desta sexta-feira (14), no bairro Nova Esperança, Barra Mansa, um homem de 28 anos. Ele é suspeito de ser o autor do latrocínio do jovem Lorenzo Eduardo Terra Avelino, de 19 anos. O crime aconteceu dentro de uma casa na Rua Pedro Barbosa Gomes, no bairro Jardim Primavera, no dia 31 de março deste ano. Depois de 15 dias de investigações a Polícia Civil concluiu que o homem matou e roubou o primo.

Segundo a Polícia, o mandado de prisão preventiva foi expedido após investigações da delegacia de Barra Mansa que apontaram o primo da vítima como autor do crime. O autor chegou a prestar depoimento no dia do crime, dizendo que não sabia de nada e estava muito abalado com a morte do primo. Os policiais civis desconfiaram naquele momento e começaram a investigar o sujeito.

O suspeito está sujeito a uma pena de até 25 anos de prisão e foi transferido para a Cadeia de Volta Redonda. A prisão faz parte da força tarefa criada na cidade para coibir os crimes violentos.

O caso – Segundo a Polícia Civil, o suspeito entrou na casa da vítima, roubou diversos pertences e matou a vítima com golpes de martelo na cabeça. Depois do latrocínio, ele ainda escreveu na parede da casa “tarado tem que morrer”, a fim de tentar confundir a polícia.