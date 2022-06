Suspeito de matar a mulher é preso em Angra dos Reis

Matéria publicada em 2 de junho de 2022, 09:23 horas

Angra dos Reis – Um homem, de 47 anos, foi preso na quarta-feira (1), suspeito de matar a facadas a própria mulher, Dalvina de Moraes Galdo, de 42 anos. O crime foi no imóvel do casal no Parque Belém.

A polícia não revelou o motivo do assassinato. Peritos encontraram uma faca utilizada no assassinado, debaixo do corpo da mulher.

O suspeito foi preso no mesmo dia do homicídio e indiciado por feminicídio.