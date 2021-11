Suspeito de matar bebê em Barra Mansa morre em troca de tiros com PM em São Paulo

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 09:24 horas

São Paulo – O suspeito de assassinar o bebê Ycaro Miguel Sigiliano dos Santos, de 2 anos, em junho deste ano, no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa, morreu numa troca de tiros com policiais militares de São Paulo, na noite desta segunda-feira (8). O confronto, segundo o 10º Batalhão de Ações Especiais, aconteceu no bairro Portal das Flores, na cidade de São Pedro, localizada a cerca de 40 quilômetros de Piracicaba.

De acordo com o batalhão, houve a denúncia de que um foragido da Justiça do estado do Rio estava escondido em uma casa na cidade próxima de Piracicaba. Foi feito contato com o Ministério Público, que conseguiu da Justiça um mandado de busca e apreensão para o endereço informado na denúncia. Ainda segundo o Batalhão de Ações Especiais, o suspeito teria atirado contra os policiais, que revidaram. Ele chegou a ser socorrido num hospital local, mas não resistiu. Um revólver calibre 38 foi apreendido.

As informações são do Foco Regional *