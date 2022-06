Suspeito de matar iraniano no Rio é preso em Paraty

Matéria publicada em 25 de junho de 2022, 09:16 horas

Paraty – Policias Civis da 167ª DP (Paraty), coordenados pelo delegado titular Marcelo Russo, transferiram neste sábado (25) para o sistema prisional, um homem, de 31 anos, suspeito de homicídio e furto na cidade do Rio de Janeiro. Ele junto com o irmão, foram apontados pela Divisão de Homicídios da Capital (DH), como autores do homicídio do iraniano Millad Mille Hosseini Ballaai, que era dono de uma pousada no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio.

O delegado de Paraty contou com apoio do comandante do 33º Batalhão da PM, tenente-coronel PM Rodrigues. O homem foi localizado na sexta-feira (24), em um hotel no bairro Patitiba, em Paraty. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Capital.

A vítima foi morta no dia 28 de junho de 2014, aos 35 anos. De acordo com informação do JORNAL O GLOBO, na época, os irmãos, eram oriundos de São Paulo, trabalhavam na cozinha do estabelecimento em troca de hospedagem.

Segundo a Polícia Civil, os irmãos mataram o estrangeiro, porque, dias antes do crime, eles foram demitidos por vender drogas na pousada. O corpo de Millad foi encontrado por um de seus funcionários. A vítima apresentava um ferimento na parte de trás da cabeça e uma perfuração por faca.

Morando no Brasil há cerca de 1 ano, o iraniano, que também era naturalizado sueco, comandava o local por aproximadamente três meses quando foi morto. A pousada ficava em uma localização privilegiada, com vista para praias da Zona Sul da cidade, como Leblon e Ipanema, além da Lagoa Rodrigo de Freitas, segundo a reportagem do GLOBO.

Marcelo Russo disse que a equipe de policiais chegou ao hotel, em Paraty, em viaturas descaracterizadas, após denúncia sobre paradeiro do foragido da Justiça. Foi cumprindo o mandado judicial e o suspeito levado para a delegacia da cidade.

Denúncias para a Polícia Civil de Paraty poderão se feitas por meio do telefone: (24) 2431-6821. O sigilo da informação é garantido.