Suspeito de matar mulher  é preso em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 17:24 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, prenderam, no domingo, dia 24, um homem pelos crimes de homicídio e associação para o tráfico de drogas. Ele foi localizado e capturado em Barra do Piraí, 24 horas depois de cometer o crime.

Segundo os agentes, o homem e um comparsa mataram Laura Maria da Conceição de Souza, a Ratazana, de 27 anos, no último sábado, dia 23, no distrito de Ipiabas, também em Barra do Piraí. As investigações apontam que o homicídio foi motivado por uma disputa entre facções rivais.

Diligências seguem para capturar o outro envolvido no crime. Uma mulher também é suspeita de envolvimento no homicídio.