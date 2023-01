Suspeito de participar de assassinato em Angra é preso no Parque Mambucaba - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 15:57 horas

Durante operação conjunta entre Polícias Civil e Militar foram apreendidos um fuzil, munições e droga

Angra dos Reis – Um jovem de 19 anos foi preso por agentes do Serviço Reservado do 33º Batalhão de Polícia Militar em conjunto com policiais da 166ª DP de Angra dos Reis. Ele é suspeito de participar do assassinato de Joathan da Silva, de 45 anos, que aconteceu às 13h desta quarta-feira (11), na Rua 32, no bairro Parque Mambucaba. A ação policial aconteceu na noite do mesmo dia e no mesmo bairro da cidade.

Além do suspeito, os agentes também encontraram nas proximidades um fuzil, duas munições calibre 7.62, 119 tiras de maconha, um celular e uma moto. Segundo os policiais, após o registro do assassinato na delegacia, os agentes iniciaram buscas pelo local e encontraram o suspeito. O segundo envolvido no homicídio já foi identificado e segue foragido.

O suspeito foi levado para a 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.