Suspeito de participar de múltiplos assassinatos é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de maio de 2023, 16:59 horas

Barra Mansa – Um jovem de 21 anos foi preso, neste domingo (7), na Rua João Bonifácio, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Ele é suspeito de ter participado do assassinato de quatro homens que ocorreu no final de fevereiro desde ano, em uma barbearia no bairro Santa Lúcia. A polícia estava buscando o jovem por terem informações de que ele teria vindo a Barra Mansa para realizar um assassinato.

Segundo a Polícia Militar, contra o jovem havia um mandado de prisão por homicídio e por tentativa de homicídio. Ainda segundo os agentes, ao abordarem o suspeito, ele teria negado ser a pessoa procurada pela polícia. Porém ele teria confirmado ser o suspeito quando os policiais apresentaram mais dados e uma foto do jovem. Nada de ilícito foi encontrado com ele no momento da abordagem.

Ele foi levado para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada. A polícia também informou que o suspeito possui sete anotações criminais por suspeita de homicídio, três por tentativa de homicídio, quatro por tráfico, três por associação para tráfico, duas por porte ilegal de arma e várias outras.