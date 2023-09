Polícia no encalço dos responsáveis por tentar matar Mingau, em Paraty

Paraty – Dois suspeitos de participar da tentativa de homicídio do músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, de 56 anos, foram presos e outros três já foram identificados. A prisão mais recente aconteceu na manhã desta sexta-feira (15), quando agentes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram um rapaz de 19 anos na Ilha das Cobras. Com ele foram apreendidas grande quantidade de drogas – entre cocaína, maconha e crack – e também uma pistola Sig Sauer P250 calibre 9 mm.

De acordo com o delegado titular da 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), a arma apreendida com o jovem é compatível com o modelo do estojo e projétil encontrados no local do crime. A arma foi enviada à perícia para que seja feito o confronto balístico que confirmará, ou não, o uso da pistola no crime, ocorrido também na Ilha das Cobras, na noite de 2 de setembro.

Ainda segundo Marcello Russo, outro suspeito do crime foi preso na tarde de 3 de setembro. Todos os suspeitos de envolvimento no crime seriam da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Contra os outros três, ainda em liberdade, há mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça no dia 6 de setembro.

Relembre o caso

Baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau foi baleado na cabeça na Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras, na noite de 2 de setembro. Ele, que é dono de uma pousada na cidade, estava na região a trabalho. De acordo com as informações da ocorrência, ele e um amigo teriam ido à localidade para comprar um lanche, quando foram atacados. A suspeita é de que Mingau tenha sido confundido pelos criminosos, uma vez que entrou em área dominada pelo tráfico de drogas em uma caminhonete com vidros escuros.

Apreensão

Ao prender o suspeito na Ilha das Cobras, os policiais da 2ª CIPM apreenderam 1.568 pedras de crack, 27 trouxinhas de maconha, quatro pacotes médios de maconha, cerca de 720g de crack, 66 sacolés de cocaína. A polícia também encontrou uma pistola cal. 9mm, dois carregadores cal. 9mm, 23 munições, um telefone, um rádio transmissor, um carregador de rádio, duas balanças de precisão e grande quantidade de material para endolação.