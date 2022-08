Suspeito de perseguir a ex-companheira é preso no bairro Cajueiro

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 16:56 horas

Barra Mansa – Nesta terça-feira (16) policiais da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Volta Redonda prenderam no bairro Cajueiro, em Barra Mansa, um homem de 44 anos suspeito de perseguir a ex-companheira, de 39 anos, por não aceitar o fim do relacionamento.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado Especial Criminal de Volta Redonda.

De acordo com a Deam, a perseguição era constante, sendo que, na segunda-feira (15), a vítima havia registrado um novo boletim de ocorrência de descumprimento das medidas protetivas obtidas por ela, quando os agentes já tentavam cumprir a ordem judicial.