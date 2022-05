Suspeito de roubo é preso em Valença

Matéria publicada em 18 de maio de 2022, 08:28 horas

Valença – Um homem, de 50 anos, foi preso na terça-feira (17), por policiais militares que conseguiram recuperar todo o dinheiro roubado pelo autor de uma padaria. O suspeito entrou no estabelecimento localizado na Rua Visconde de Jaguary, no bairro Barroso, em Valença, no mesmo dia, e usou uma faca para render uma funcionária de 19 anos.

Ele chegou a se passar por freguês e pediu um doce. Em seguida, anunciou o assalto e levou o dinheiro que estava no caixa. O autor foi localizado e preso pelos agentes, poucas horas depois dele ter cometido o crime.