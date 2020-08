Suspeito de roubo é preso em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 16:55 horas

Homem, de 24 anos, teria roubado o celular de uma mulher, de 21, e cobrado R$ 200 para devolver o item à vítima

Volta Redonda – Um homem, de 24 anos, foi preso por policiais do 28º Batalhão na tarde deste domingo (16), no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda, suspeito de roubar o celular de uma mulher, de 21.

De acordo com a PM, a vítima abordou os militares momentos após o roubo, e teria explicado o que havia acontecido, passando as características do suspeito aos policiais; indicando que não havia registrado o roubo devido às ameaças que tinha recebido. Ainda de acordo com a PM, a vítima teria informado que o suspeito havia feito contato pelo telefone roubado e que o devolveria mediante o pagamento de uma quantia de R$ 200,00.

A PM afirma que após tomar conhecimento do caso, permaneceu no local, e aguardou a chegada do suspeito. O homem foi ao encontro da vítima, de carro. O veículo utilizado pelo suspeito seria de um aplicativo de transporte de passageiros. Segundo os militares, após desembarcar do veículo, o homem foi preso em flagrante. A ocorrência foi registrada da 93ª DP (Volta Redonda).