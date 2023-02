Suspeito de ser ‘apontador’ do jogo do bicho é detido em Volta Redonda - Diário do Vale

Suspeito de ser ‘apontador’ do jogo do bicho é detido em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 18:37 horas

Volta Redonda – Um homem de 47 anos, suspeito de ser “apontador” do jogo do bicho, foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (9) no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Com ele foram apreendidos R$ 694,40 em notas e moedas; uma impressora portátil, rolos de papel para impressão e um celular, além de três cadernos e uma caderneta com anotações do jogo do bicho. O homem foi conduzido à delegacia (93ª DP), onde o caso seria registrado.

O “apontador” é o responsável por fazer o jogo marcado pelos apostadores do jogo do bicho. A prática é considerada como jogo de azar no país e ilegal.