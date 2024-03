Suspeito de ser ‘juiz do tráfico’ é preso em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Um jovem, de 19 anos, foi preso no último sábado (2), suspeito de tráfico de drogas e de atuar como “juiz do tráfico”, em Barra do Piraí.

A prisão foi feita no Vale do Ipiranga, durante uma operação realizada por policiais civis da 88ª DP e militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Segundo informações obtidas durante a operação, o jovem, que estava foragido, é suspeito de atuar como “juiz do tráfico” na localidade, ordenando que devedores de drogas fossem torturados, como uma forma de exemplo. O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado afirmou que as investigações apontam que o suspeito é membro de uma facção criminosa, o que foi comprovado por fotos colhidas em redes sociais.

Nas imagens analisadas, o jovem aparece ostentando joias e portando um fuzil 7.62, uma arma de fogo com capacidade para dispensar 650 tiros por minuto e alcançar uma distância de até 2 quilômetros nos disparos.

Durante a abordagem, o suspeito foi avistado pelos agentes na janela de sua residência, onde tentou se esconder no interior de uma cama box ao perceber a presença policial. Com a autorização de sua namorada, os agentes tiveram acesso ao quarto do suspeito, onde encontraram uma bolsa contendo 15 pinos de cocaína, 12 tiras secas de maconha, 35 pedras de crack, além de R$ 272,00 em espécie, um aparelho de celular e uma balança de precisão.

O suspeito possui uma extensa ficha criminal, que inclui os crimes de tráfico de drogas, tortura, resistência e associação ao tráfico. Ainda no sábado, o jovem foi transferido para a Casa de Custódia Franz de Castro Holzwarth, localizada no bairro Roma, em Volta Redonda, onde permanecerá à disposição da justiça.

-Experimentar entorpecentes é um passo para o vício e para contrair dívidas. E como o tráfico não perdoa e busca dar exemplos, dever o pagamento de drogas pode terminar com torturas, espancamentos e, até mesmo, mortes. Estamos orgulhosos dessa prisão, que reforça nosso compromisso em garantir mais segurança à população, e retira das ruas um criminoso – concluiu o delegado.