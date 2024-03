Suspeito de tentativa de furto é preso por roubo na Japuíba

Angra dos Reis – A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira (8), um homem de 43 anos – com diversas passagens por roubo e, ainda, receptação e associação para o tráfico – que estaria envolvido em tentativas de furto em estabelecimentos comerciais de Angra dos Reis. De acordo com informações repassadas à PM, ele teria tentado roubar um caminhão de bebidas no bairro Retiro na quinta-feira (7).

Ele foi encontrado pelos agentes da PM próximo à sua residência no bairro Japuíba. O homem foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado, os policiais descobriram, após consulta ao sistema, que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, por roubo.

Diante disso, ele foi conduzido à 166ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.