Suspeito de tráfico de drogas é assassinado em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 21:17 horas

Paraty – Um suspeito de tráfico de drogas de 37 anos foi assassinado nesta quinta-feira (23), na Estrada Velha do Corisco, em Paraty. Policiais militares foram chamados para verificar um possível homicídio, quando encontraram a Lucas Silva Rocha já sem vida.

Após o assassinato, os agentes foram até a casa da vítima, que fica próxima ao local onde o corpo dela foi encontrada. No imóvel, o pai de Lucas teria autorizado a entrada dos policiais que encontraram no quintal 141 pedaços de maconha. Além da droga, os PMs apreenderam o telefone celular de Lucas, que foi entregue à autoridade policial na 167ª DP (delegacia de Polícia Civil).