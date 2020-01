Suspeito de tráfico de drogas é morto em troca de tiros com a PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2020, 14:02 horas

Uma pistola calibre 380, um rádio comunicador e drogas a contabilizar foram apreendidos

Volta Redonda – Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi morto neste sábado, dia 25, na Rua F, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda, após intensa troca de tiros com policiais do 28º BPM. De acordo com a PM, um segundo suspeito foi preso. Outros dois suspeitos conseguiram fugir: entre eles, um baleado e outro usando um colete a prova de balas. Uma pistola calibre 380, um rádio comunicador e drogas a contabilizar foram apreendidos.

Segundo a PM, o confronto aconteceu após equipe do Serviço Reservado, juntamente com o GAT I E II, irem ao local após uma denúncia, indicando que homens armados estariam vendendo drogas, e, ao chegarem, foram recebidos a tiros.

De acordo com a ocorrência, a PM revidou em legítima defesa. A PM permanece no local em busca de mais apreensões; aguardando a chegada da perícia.