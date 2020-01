Suspeito de tráfico de drogas é preso com 6kg de cocaína na Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2020, 10:32 horas

Flagrante aconteceu durante fiscalização da PRF em combate ao narcotráfico

Itatiaia – Um homem, de 37 anos, foi preso na madrugada de domingo, dia 12, no km 318 da Dutra, pedágio de Itatiaia, por agentes da 7ª DEL PRF, durante uma fiscalização de combate ao narcotráfico, suspeito de tráfico de drogas. Com ele, seis tabletes de cocaína foram encontrados.

De acordo com a PRF, durante a fiscalização, um veículo modelo Fiat/Uno Way, com placas de São Paulo foi abordado; em seguida, os agentes notaram que o motorista apresentou nervosismo, levantando a suspeita de que o mesmo poderia estar transportando algo ilícito.

Segundo os agentes, uma revista minuciosa foi feita no interior do veículo, onde todo material: seis tabletes de cocaína com aproximadamente 1kg cada, foram encontrados. A droga estava escondida dentro do painel do veículo.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia).