Suspeito de tráfico de drogas é preso com granadas e munições de fuzil em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2020, 15:54 horas

Pinos de cocaína, maconha, balança de precisão e três aparelhos celulares também foram apreendidos

Barra Mansa – Um homem, de 27 anos, foi preso na noite de sábado, dia 25, na Rua Deputado José Leite Nader, no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa, suspeito de tráfico de drogas. Três granadas, sete munições calibre.556, 16 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, uma balança de precisão e três aparelhos celulares foram apreendidos.

Segundo a PM, tanto a prisão, quanto as apreensões foram possíveis, após patrulhamento de rotina. Ao passarem pelo endereço, segundo a ocorrência, a PM percebeu que o suspeito saía de uma residência e, ao notar a presença da polícia, demonstrou nervosismo. Ele foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado.

De acordo com a PM, o suspeito tem histórico de envolvimento com o tráfico, e, por apresentar nervosismo, ao ser perguntado se teria algo de ilícito no interior do imóvel, o suspeito confessou ter no interior do seu guarda-roupas, todo material apreendido. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa).