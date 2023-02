Suspeito de tráfico de drogas é preso em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 11:12 horas

PM apreendeu 140 trouxinhas de maconha, uma réplica de fuzil e material para endolação

Barra Mansa – Um homem de 25 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso nesta quinta-feira (16), no bairro Boa Vista, em Barra Mansa.

Agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar foram à Rua João Xavier Itaboraí para averiguar informações do Disque Denúncia, que indicavam que o suspeito estaria armazenando e embalando drogas em sua residência.

No local, os policiais apreenderam 140 trouxinhas de maconha, uma réplica de fuzil Airsoft, 1000 pinos vazios para embalar cocaína, 20 folhas com etiquetas e três cadernos com anotações do tráfico.

O homem e uma mulher, de 23 anos, que estava com ele, foram conduzidos à 90° DP, onde o material encontrado ficou apreendido.

