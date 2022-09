Suspeito de tráfico de drogas é preso em Pinheiral

Matéria publicada em 19 de setembro de 2022, 19:19 horas

Pinheiral – Um homem, de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas foi preso na madrugada desta segunda-feira (19) em Pinheiral, na Avenida dos Metalúrgicos, no Parque Maíra. Ele chegou a invadir uma casa para tentar escapar de policiais militares.

Foram apreendidos na ação 89 pinos de cocaína e um sacolé da mesma droga, além de R$ 10.

A PM informou que a equipe fazia patrulhamento quando cruzou com o suspeito levando uma sacola plástica em uma das mãos e, aparentemente, um

revólver na cintura. Ao ver a viatura, o homem correu, pulou o muro de um terreno e parecia estar com a arma já na mão, se desfazendo da sacola. Ele invadiu a casa de um jovem de 23 anos, resistindo à prisão ao ser localizado. Nenhuma arma, porém, foi encontrada com ele.