Suspeito de tráfico de drogas é preso em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de abril de 2023, 18:53 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas por policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Ingá, em Volta Redonda. Ação foi realizada nesta sexta-feira (7) após os agentes receberem informações por meio do Disque Denúncia.

Segundo os policiais, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT l), juntamente com Serviço Reservado, foram ao endereço mencionado na denúncia e conseguiram prender um suspeito por meio de um cerco tático. Ele chegou a tentar fugir, mas foi detido pelos policiais. Com ele foram apreendidos 33 pinos de cocaína, um rádio transmissor, um telefone celular e R$ 32,00 em espécie.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a sede da 93ª DP. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo preso.