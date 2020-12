Suspeito de tráfico é detido com farto material entorpecente em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 07:30 horas

Uma réplica de pistola também foi apreendida; flagrante aconteceu no bairro São Carlos, no domingo, dia 6

Volta Redonda – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi detido por policiais militares do 28º Batalhão, nesse domingo (6), em Volta Redonda, após ser flagrado com 600 pinos de cocaína, 315 tiras de maconha, uma réplica de pistola e um rádio de comunicação com duas bases. O suspeito foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda).

De acordo com a PM, o flagrante aconteceu na Rua Farias de Brito, no bairro São Carlos, após denúncia de tráfico. O material permanece apreendido na delegacia de Volta Redonda.