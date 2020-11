Suspeito de tráfico é flagrado com mais de 7 quilos de cocaína na Serra das Araras em Piraí

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 07:25 horas

Homem, de 33 anos, foi preso durante operação conjunta de agentes da PRF e 90ª DP (Barra Mansa), no km 229, da Via Dutra

Piraí – Um homem, de 33 anos, foi preso na noite de terça-feira (17) durante ação conjunta de agentes da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado titular, Ronaldo Aparecido de Brito, e policiais rodoviários federais da 7ª DEL PRF, na altura do km 229 da Dutra, sentido São Paulo, na subida da Serra das Araras, em Piraí, após ser flagrado com 7,200 kg.

De acordo agentes da PRF, o suspeito foi abordado por volta das 21h30 enquanto dirigia um veículo, modelo Fiat Argo, após informação da Polícia Civil. Segundo as investigações, ele estaria transportando drogas do Rio de Janeiro para abastecer o tráfico de Barra Mansa. Após a abordagem, durante revista no interior do veículo, 14 pacotes de cocaína foram encontrados escondidos dentro do pneu estepe do automóvel.

A Polícia Civil afirma que o suspeito, que já foi identificado, é integrante de uma facção criminosa, estabelecida da região sul fluminense. Após o flagrante, o homem foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde foi autuado no Artigo 33, c/c Artigo 40, IV e V, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas).

De acordo com agentes da 90ª DP, ele é suspeito de trabalhar no transporte de drogas para outros dois suspeitos de tráfico, presos no dia 25 de setembro de 2020 em uma casa de luxo em Volta Redonda, local onde funcionava a refinaria de drogas. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos presos na cidade do aço praticam crimes há anos na região. Eles foram colocados em liberdade pelo Juiz de Direito que cobria férias da Juíza Titular da 1ª Vara Criminal de Barra Mansa.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população através do Disque Denúncia (21) 2253-1177. O sigilo é garantido.