Suspeito de tráfico é preso com drogas e dinheiro em Resende

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 09:35 horas

Resende – Um homem, de 25 anos, foi preso por policiais do 37º Batalhão na noite de quinta-feira, 23, em Resende, por suspeita de tráfico de drogas. Cinco invólucros de maconha e a quantia de R$ 45,00 foram apreendidos. O flagrante aconteceu na Rua dos Trabalhadores, no bairro Jardim Beira Rio.

A PM esteve no local após denúncia de tráfico e afirma que após cerco próximo à residência do suspeito, os agentes constataram a denúncia, mas não foi possível fazer uma abordagem. Segundo a PM, equipes de reforço chegaram ao local e após o suspeito notar a presença dos agentes, tentou fugir entrado em uma lanchonete, deixando uma bolsa com todo o material para trás.

Segundo a PM, durante abordagem, o suspeito confessou seu envolvimento com o tráfico de drogas. O homem foi encaminhado até a 89ª DP (Resende), permanecendo preso.