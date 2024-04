Após receber uma denúncia, agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram até o endereço e conseguiram localizar e deter o suspeito com o material entorpecente. Foram apreendidos durante a ação: 291 pedras de crack, seis tiras de maconha, uma balança e várias etiquetas.

Volta Redonda – Um homem de 24 anos foi preso com crack e maconha na manhã deste sábado (20), no bairro Açude, em Volta Redonda.