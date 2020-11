Suspeito de tráfico é preso com entorpecente em Levy Gasparian

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 08:14 horas

Levy Gaparian – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso por policiais do 38º Batalhão, na tarde dessa quarta-feira, dia 25, em Levy Gasparian, por suspeita de tráfico de drogas.

Além da prisão, farto material entorpecente foi apreendido. Ao todo, um revólver calibre 38 com a numeração raspada; 16 munições do mesmo calibre, intactas; 149 pinos de cocaína; 140 gramas de substância aparentando ser cocaína e uma bucha de maconha, foram apreendidos, após serem encontrados dentro de um imóvel, na Rua Abílio Martins Seixas, num conjunto habitacional.

De acordo com a PM, a apreensão foi possível após denúncia de tráfico. A PM afirma que o suspeito foi abordado na rua, próximo à sua residência e autorizou a entrada dos militares no imóvel. Após buscas, todo o material foi encontrado enterrado em um túnel nos fundos do quintal da propriedade. O suspeito foi levado à 108º DP (Três Rios), autuado no art 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e art 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), permanecendo preso, à disposição da Justiça.