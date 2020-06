Suspeito de tráfico é preso com mais de R$ 2 mil, simulacros de pistola e drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 12:26 horas

Polícia Civil solicita colaboração da população através de denúncias anônimas; o anonimato dos informantes é garantido

Volta Redonda – Um jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante por agentes da 93ª DP (Volta Redonda), no bairro Siderlândia, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado titular na unidade, Victor Tuttman, com o suspeito, foram encontrados a quantia de R$ 2.600,00, além de dois tabletes de maconha, uma gandola camuflada, uma balança de precisão, um binóculo e dois simulacros de arma de fogo.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com denúncias, através do disque 197 ‘Teia Invisível’ ou através do (24) 999242496. O número do Disque Denúncia 2253-1177 também pode ser utilizado. Segundo a Polícia Civil, o anonimato do informante é garantido.