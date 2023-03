Suspeito de tráfico é preso com quase 300 pinos de cocaína e tiras de maconha em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de março de 2023, 15:36 horas



Volta Redonda – Um homem foi preso na noite de quarta-feira (29), suspeito de tráfico, em Volta Redonda. Ele foi flagrado com 290 pinos de cocaína e 35 tiras de maconha, na Rua Barão de Mauá, no bairro Jardim Belmonte. A prisão foi feita por agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda, após denúncia de que duas pessoas estavam traficando drogas no local.

Após a chegada dos policiais ao endereço da denúncia, os homens tentaram fugir e um dos suspeitos chegou a invadir uma casa para se esconder, mas foi encontrado. Com ele, os PMs encontraram os pinos de cocaína e as tiras de maconha em uma mochila, além de um celular. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), onde o caso foi registrado. O segundo suspeito conseguiu fugir por uma área de mata.