Suspeito de tráfico é preso com revólver e drogas em Resende

Matéria publicada em 7 de junho de 2020, 09:08 horas

Resende – Um homem, de 22 anos, foi preso por policiais do 37ª Batalhão no sábado, dia 06, por suspeita de tráfico de drogas, em Resende. Um revólver calibre 38, seis munições do mesmo calibre, R$40,00 em espécie, além de 07 dolas de maconha e 11 pinos cocaína, foram apreendidos. O flagrante aconteceu na Rua José Espíndola Elias, no bairro Santo Amaro.

De acordo com a ocorrência, equipes da PM se dirigiram ao local após denúncia anônima. Durante abordagem, o suspeito foi revistado e com ele, dois pinos de cocaína e a quantia de R$40,00 foram encontrados. Segundo a PM, o jovem confessou a venda de entorpecentes e afirmou que em sua residência, os agentes encontrariam mais drogas.

Após buscas, o restante do material apreendido foi encontrado dentro do guarda-roupas do suspeito, que foi encaminhado para a 89ª DP (Resende), sendo autuado nos Artigos 33 da Lei 11343/06 por tráfico de drogas e Artigo 12 da Lei 10826/03 por posse ilegal de arma de fogo, permanecendo preso. O material recolhido foi periciado e segundo a PM, foram constatados: 21,6 gramas de maconha e 5,4 gramas de cocaína.