Suspeito de tráfico é preso com revólver em Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2020, 15:06 horas

Barra Mansa – Um homem, de 22 anos, foi preso na manhã de domingo, 12, na Rua Vereador Rui de Andrade, no bairro Roselândia, em Barra Mansa, por policiais militares do 28º BPM, suspeito de tráfico de drogas. Com ele, um revólver cal. 32 com a numeração raspada, uma gandola militar, além de cinco pinos de cocaína foram encontrados e posteriormente apreendidos.

Segundo a PM, os agentes tinham conhecimento de que no local, o suspeito estaria armado e traficando, e, ao chegarem no endereço, o suspeito foi visto em frente ao portão de sua casa. De acordo com os policiais, o suspeito foi abordado e, ao ser perguntado, assumiu que tinha um revólver e droga em casa.

O material foi encontrado dentro de uma estante. Segundo a PM, o suspeito informou aos policiais que a arma seria para uso pessoal, para sua proteção, e que os cinco pinos de cocaína encontrados eram a sobra de uma carga que ele havia vendido. Uma revista minuciosa foi feita no imóvel e nada mais foi encontrado. Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa).