Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 08:10 horas

Segundo a PM, durante ação, 796 sacolés de cocaína, 1.600 kg de maconha em dois tabletes, 500g de crack, uma pistola calibre 9 mm com a numeração raspada, um carregador sem munições e R$1.567,00 em espécie, foram apreendidos

Três Rios – Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (13), em Três Rios, após ser flagrado com farto material entorpecente, uma pistola e grande quantia em dinheiro, dentro de um imóvel localizado na Rua Miguel de Moraes, no bairro Jardim Glória, após denúncia de tráfico. A ocorrência foi registrada na 108ª DP.

Segundo a PM, durante a investida policial, foram apreendidos 796 sacolés de cocaína, 1.600 kg de maconha em dois tabletes, 500g de crack, uma pistola calibre 9 mm com a numeração raspada, um carregador sem munições e R$1.567,00 em espécie, encontrados na casa da sogra do suspeito. A denúncia dava conta que o homem praticava, sob livre e espontânea vontade, tráfico de entorpecentes no endereço.

A denúncia também indicava que o homem armazenava armas, servindo como ”guarda-roupas” para uma facção criminosa dominante na localidade. A PM afirma que fez buscas no imóvel – com autorização – e encontrou todo material. O suspeito foi encaminhado para delegacia de Três Rios, onde foi autuado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Tráfico e Associação ao Tráfico) e artigo 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Ele permanece preso, à disposição da Justiça.