Suspeito de tráfico é preso em Paraíba do Sul - Diário do Vale

Suspeito de tráfico é preso em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 15:32 horas

Paraíba do Sul – Agentes da 107ª Delegacia de Polícia Civil cumpriram nesta quinta-feira (26), um mandado de prisão contra um suspeito de tráfico de drogas, no bairro Bela Vista. Segundo as investigações, o homem seria o responsável pela venda de entorpecentes em uma localidade conhecida como Ponte Preta.

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado para à 167ª DP, de onde será levado para o sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.