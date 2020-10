Suspeito de tráfico é preso pela PM após denúncia, em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 10:00 horas

Barra Mansa – Um homem, de 24 anos, foi preso por policiais militares do 28º BPM na madrugada desta quarta-feira, 14, na Rua Dulph Alves Ramos, no bairro Piteiras, em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas. Além da prisão, 92 pinos de cocaína e 03 trouxinhas de maconha foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, a PM esteve no local a fim de verificar denúncia sobre tráfico, e após encontrar o suspeito, com as características da denúncia, o abordou. A PM afirma que o suspeito tentou se desfazer de uma sacola com todo o material, e ao ser indagado, teria alegado que o material encontrado seria para uso próprio.

Ainda de acordo com os militares, além de assumir ser o proprietário dos entorpecentes, o homem posteriormente assumiu que comercializa drogas na localidade. Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao suspeito, conduzido à 90ª DP (Barra Mansa), onde foi autuado nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06, por suspeita de tráfico e associação ao tráfico de drogas, permanecendo preso, à disposição da Justiça.