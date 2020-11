Suspeito de tráfico é preso pela PM com 14 tabletes de maconha em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 13:29 horas

Uma pistola calibre 9mm e outros entorpecentes também foram apreeendidos; flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 12, no bairro Vila Brasília

Volta Redonda – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso por policiais do Grupo de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar, em parceria com policiais do Serviço Reservado do 28º Batalhão, na manhã desta quinta-feira, dia 12, em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, que segue em andamento, 14 tabletes de maconha com aproximadamente 14 kg; um saco plástico com aproximadamente 200 gramas de cocaína; 60 frascos de “cheirinho da loló”; além de uma pistola calibre 9mm; 12 munições do mesmo calibre; um carregador de pistola; um rádio transmissor e uma balança de precisão, foram apreendidos com o suspeito na Rua C1, antiga Rua da Lama, no bairro Vila Brasília.

A PM afirma que o flagrante foi possível após denúncia de tráfico de drogas, onde o suspeito, após cerco, ao ser indagado, indicou aos agentes o local onde todo o material estaria escondido. Segundo a PM, tanto o suspeito quanto o material apreendido, foram encaminhados à 93ª DP (Volta Redonda) para registro da ocorrência.