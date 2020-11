Suspeito de tráfico é preso pela PM em Três Rios

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 11:37 horas

Homem, de 42 anos, foi flagrado com cocaína, maconha e material para endolação dentro de um imóvel, no bairro Cidade Nova, na terça-feira, dia 03; prisão foi registrada em Paraíba do Sul

Três Rios – Um homem, de 42 anos, foi preso por policiais militares do 38º Batalhão na noite de terça-feira (03), no bairro Cidade Nova, em Três Rios, por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo a PM, 03 pedras de cocaína com aproximadamente 60 gramas; além de uma sacola contendo aproximadamente 40 gramas de maconha; duas balanças de precisão e material usado para endolação de entorpecentes, foram encontrados com o suspeito dentro de um imóvel localizado na Rua Esplanada, após informações repassadas de equipes do Serviço Reservado da Polícia Militar, indicando que o homem – já conhecido por suspeita de envolvimento com o tráfico – , estaria com farto carregamento de entorpecentes na residência.

A PM afirma que o suspeito autorizou a entrado dos agentes no imóvel e após buscas, todo o material foi encontrado. O suspeito foi conduzido à 107ª DP (Paraíba do Sul), por ser uma unidade de plantão no momento do flagrante, onde foi autuado no art 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), onde permanece preso, à disposição da Justiça.