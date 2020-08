Suspeito de tráfico é preso pela PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 10:21 horas

Volta Redonda – Um homem, de 37 anos, foi preso por policiais militares na noite de quarta-feira (19), em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na Rua Santa Rita, no bairro Retiro. O suspeito foi preso em flagrante na companhia de dois jovens, de 19 e 17 anos, durante abordagem.

De acordo com a PM, equipes faziam patrulhamento no local e avistaram o trio em atitude suspeita; que ao notar a presença da PM, fugiu com uma mochila. Durante cerco, o trio foi abordado e após revista, vasto material entorpecente foi encontrado. Ao todo, foram apreendidos: um revólver calibre 38, com a numeração raspada; 04 munições do mesmo calibre 38, intactas; um rádio comunicador; uma bateria de rádio; 11 tiras de maconha; 15 tambores de maconha; 30 sacolés de maconha; 15 cheirinhos de loló; 72 pinos de cocaína de R$ 30; 172 pinos de cocaína de R$ 10 e 174 pedras de crack.

A PM afirma que após o flagrante, um dos suspeitos assumiu ser o proprietário dos entorpecentes. O trio foi detido e encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda). A dupla foi ouvida e liberada. O terceiro suspeito, segundo a PM, permaneceu preso, autuado no art. 33 da lei 11.343 /06, pelo crime de tráfico de drogas.