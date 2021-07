Suspeito de tráfico é preso pela PM no bairro Vila Brasília em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 13:39 horas

Uma pistola calibre 9mm com carregador, 15 cartuchos intactos de pistola do mesmo calibre, um rádio comunicador e uma motocicleta, foram apreendidos

Volta Redonda – Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, dia 26, em Volta Redonda, após ser flagrado com uma pistola calibre 9mm com carregador, 15 cartuchos intactos de pistola do mesmo calibre, um rádio comunicador e uma motocicleta. A ocorrência, que segue em andamento, foi encaminhada para 93ª DP.

O flagrante foi possível após o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) repassar informação aos PMs sobre a presença de vários suspeitos de tráfico, armados, no Complexo Vila Brasília.

Segundo PMs do 28º Batalhão, o homem foi encaminhado para delegacia de Volta Redonda para medidas cabíveis.