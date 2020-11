Suspeito de tráfico é preso pela Polícia Militar em Três Rios

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 08:45 horas

De acordo com a PM, 30 pinos de cocaína foram encontrados com homem, de 25 anos, na noite de quarta-feira (04), no Centro

Três Rios – Um homem, de 25 anos, foi preso por policiais militares do 38º Batalhão, na noite dessa quarta-feira (04), em Três Rios, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a PM, equipes se deslocaram até a Rua Isaltino Silveira, no Centro, após denúncias de tráfico e durante campana, observaram intensa movimentação em frente à casa de um suposto traficante. Segundo os militares, o suspeito foi abordado e, após revista pessoal, vários pinos de cocaína foram encontrados com o homem. A PM afirma que, após autorização, entrou no imóvel onde o suspeito reside e nas buscas, outros pinos da mesma droga foram encontrados. Ao todo, 30 pinos de cocaína foram apreendidos.

Após o flagrante, o suspeito foi preso e encaminhado à 108º DP (Três Rios), sendo autuado no Art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo à disposição da Justiça. Segundo a PM, o material apreendido foi periciado resultando em 60 gramas de cocaína.