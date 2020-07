Suspeito de tráfico é preso por ‘delivery’ de drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de julho de 2020, 16:08 horas

Volta Redonda – Volta Redonda – A PM (Polícia Militar) prendeu um jovem, de 20 anos, por suspeita de tráfico de drogas, neste fim de semana, em Volta Redonda. O suspeito foi abordado na praça da Escola Técnica Pandiá Calógeras, na Vila Santa Cecília, no sábado (18), quando ia entregar drogas por “delivery”, para dois usuários, na Rua 56.

Após denúncia anônima, os agentes fizeram campana no local, abordaram o rapaz no momento em que ia entregar as drogas. Foram apreendidas 17 trouxinhas e pedaços de maconha, uma balança de precisão e R$ 65. O jovem foi levado à 93ª DP.