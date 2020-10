Suspeito de tráfico morre após confronto com a PM, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 09:33 horas

Angra dos Reis – Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu na manhã desta sexta-feira (02) em Angra dos Reis, suspeito de trocar tiros com policiais militares do 33º BPM, após informações passadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177), sobre tráfico no Morro da Caixa d´Água.

De acordo com a PM, os militares foram recebidos a tiros por suspeitos ao chegarem ao local. Após a troca de tiros, os policiais fizeram uma varredura na localidade e encontraram o suspeito, baleado, em posse de uma sacola com drogas e uma pistola. Ao todo, os militares conseguiram apreender uma pistola 9mm com kit rajada, dois carregadores, sete munições intactas, um rádio transmissor, 58 pinos de cocaína e 36 trouxinhas de maconha.

Após o confronto, o suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.

Vale frisar que a apreensão do material só foi possível porque a população tem denunciado de forma anônima locais onde há bandidos armados e tráfico de drogas ao Disque Denúncia. Você pode contribuir com o trabalho da polícia, repassando informações através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.