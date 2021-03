Suspeito de tráfico morre durante troca de tiros com a PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de março de 2021, 11:46 horas

Em outra ocorrência, suspeito de associação ao tráfico foi preso no bairro Açude II

Volta Redonda – Um homem, suspeito de tráfico, foi morto na noite dessa terça-feira (9), em Volta Redonda, após troca de tiros com policiais militares.

Segundo as primeiras informações, os agentes – que estavam de folga – seguiam para um evento e, durante o caminho, se depararam com suspeitos armados; iniciando o confronto armado.

A ocorrência segue em andamento.

Outro caso

Policiais do 28º Batalhão prenderam um jovem, de 18 anos, suspeito de associação ao tráfico de drogas, na noite dessa terça-feira (9), na Rua José Nicolau Sobrinho, no bairro Açude II, em Volta Redonda. Um celular e um rádio transmissor foram apreendidos com o suspeito, após a PM ser acionada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda), depois de uma denúncia de tráfico.

A PM informou ter sido recebida a tiros e houve confronto armado. Após cessar fogo, os agentes fizeram buscas pelo local e localizaram o suspeito com todo material. Após o flagrante, ele foi encaminhado para 93ª DP (Volta Redonda), onde foi autuado no art 35 da lei 11343/06 (Associação ao Tráfico de Drogas), onde permanece preso, à disposição da Justiça.